Atalanta, Boga a Bergamo per le visite. Entro domenica atteso l’annuncio Capodanno di visite mediche per Jeremie Boga, che l’Atalanta ha acquistato dal Sassuolo per una cifra vicina ai 22 milioni di euro (più 2 di bonus).

L’attaccante classe ’97, giunto in charter da Gedda dove è in corso il ritiro della Nazionale della Costa d’Avorio in vista della Coppa d’Africa, dovrebbe essere ufficializzato entro domenica 2 gennaio, quando ripartirà alla volta dell’Arabia Saudita.

È infatti iniziato lunedì 27 dicembre il ritiro pre-Coppa d’Africa della nazionale della Costa d’Avorio in Arabia Saudita, dove Boga si trova insieme al compagno di squadra Hamed Traorè, al milanista Franck Kessie e al laziale Jean-Daniel Akpa Akpro.

Boga rischia di non essere a disposizione del suo nuovo allenatore Gian Piero Gasperini prima della prima settimana di febbraio (la finale di Coppa d’Africa è il 6): il girone E si conclude il 20 gennaio contro l’Algeria per Les Elephants, precedentemente impegnati contro Guinea Equatoriale (il 12) e la Sierra Leone (il 16).

