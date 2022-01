Atalanta, Boga è rientrato dalla Coppa d’Africa: atteso sabato a Zingonia Nella mattinata di sabato 29 gennaio l’attaccante classe ’97 al Centro Bortolotti per l’allenamento.

Jeremie Boga è atteso per domattina al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia, dove dovrebbe prendere parte all’ultimo allenamento settimanale dell’Atalanta. L’attaccante classe ’97, arrivato in prestito con obbligo di riscatto alla finestra invernale del calciomercato dal Sassuolo per un’operazione da 22 milioni complessivi, è rientrato dagli impegni della nazionale della Costa d’Avorio in Coppa d’Africa. Mercoledì 26, a Douala, Boga ha disputato la sua unica partita della manifestazione, nell’ottavo di finale perso ai rigori con l’Egitto, subentrando al 27’ del secondo tempo.

