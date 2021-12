Atalanta, Boga in ritiro per la Coppa d’Africa: a Bergamo a fine anno L’attaccante non è stato a Zingonia lunedì 27 dicembre. Ha dovuto raggiungere lo stage di avvicinamento alla Coppa d’Africa della Costa d’Avorio a Gedda, in Arabia Saudita. Atteso a Bergamo il 31 dicembre.

Salvo contrordine, Jeremie Boga e l’Atalanta non potranno incontrarsi prima del 31 dicembre. È infatti iniziato lunedì 27 dicembre il ritiro pre-Coppa d’Africa della nazionale della Costa d’Avorio in Arabia Saudita , dove Boga si trova insieme al compagno di squadra Hamed Traorè, al milanista Franck Kessie e al laziale Jean-Daniel Akpa Akpro. Previste anche tre amichevoli contro Mali, Isole Comore e una selezione locale. Visite mediche e firma, quindi, slittano a fine anno: il 6 gennaio la rappresentativa del ct Patrice Beaumelle raggiungerà Douala, in Camerun, per l’inizio della kermesse continentale. Boga rischia di non essere a disposizione del suo nuovo allenatore Gian Piero Gasperini prima della prima settimana di febbraio (la finale di Coppa d’Africa è il 6): il girone E si conclude il 20 gennaio contro l’Algeria per Les Elephants, precedentemente impegnati contro Guinea Equatoriale (il 12) e la Sierra Leone (il 16).

© RIPRODUZIONE RISERVATA