Atalanta-Borussia 0-0 - Segui la diretta

Un solo risultato possibile: la vittoria Segui la cronaca in diretta di Atalanta-Borussia Dortmund sul sito de L’Eco di Bergamo. Una partita che vale una stagione, anzi un’intera storia calcistica. Oltre 15mila i bergamaschi a Reggio Emilia per sostenere la squadra.

Atalanta-Borussia Dortmund, in palio c’è la storia. I nerazzurri si giocano il passaggio agli ottavi di Europa league dopo la sconfitta per 3-2 in casa dei gialloneri. Oltre 15mila i tifosi che hanno raggiunto il Mapei stadium di Reggio Emilia, “casa” europea nerazzurra. In ottica formazione rientrano i titolari fuori con la Fiorentina e si dovrebbe vedere la stessa squadra in campo a Dortmund: l’unica sorpresa potrebbe essere la scelta di una punta vera come Petagna, ma pare dura per mister Gasperini privarsi di uno tra Gomez e Ilicic. Seguiamo le partite di Europa League, come sempre, in collaborazione con BergamoTV. Ecco la diretta di Tutto Atalanta diretta stadio con collegamenti da Reggio Emilia.

PRIMO TEMPO

1’ - Partiti!

FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA : Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Spinazzola; Cristante; Iličić, Gomez.

BORUSSIA: Bürki; Piszczek, Papastathopoulos, Toprak, Toljan; Dahoud, Şahin; Schürrle, Götze, Pulišić; Batshuayi.

Ecco un video con gli aggiornamenti dallo stadio di Reggio Emilia. Sale la tensione, ma solo in senso sportivo.

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

