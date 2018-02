Atalanta-Borussia, dentro o fuori - Video

Rivivi le emozioni nel fortino nerazzurro Europa league, dentro o fuori. Giovedì a Reggio Emilia, nel fortino dell’Atalanta, arriva il Borussia Dortmund. I nerazzurri devono vincere per passare il turno e continuare a sognare. Ecco un video con tutte le imprese messe a segno finora al Mapei Stadium.

È una di quelle partite che si giocano una volta nella vita. Dentro o fuori. L’Atalanta attende il Borussia Dortmund nel fortino di Reggio Emilia, dove i nerazzurri hanno vinto tutte e tre le gare “casalinghe” di questa Europa league che, comunque vada, rimarrà scolpita nei cuori dei tifosi atalantini. Oltre cinquemila hanno fatto tremare gli spalti del Signal Induna Park nell’andata dei sedicesimi persa per 3-2. E giovedì prossimo, con la vittoria come unico risultato possibile, lo stadio si trasformerà in un’arena. Serviranno undici leoni per battere i gialloneri, l’avversario più difficile che potesse capitare. Non fanno paura, non dopo i due gol segnati in Germania. L’Atalanta ha già dimostrato di poter battere chiunque. Il Borussia è avvisato.

Abbiamo raccolto in un video tutte le imprese collezionate dall’Atalanta nello stadio di Reggio Emilia, la casa nerazzurra in Europa league. Lo straordinario esordio con l’Everton , la conferma con l’Apollon, la prova di forza contro il Lione. Sempre sostenuta da migliaia di bergamaschi.

