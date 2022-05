Atalanta, buone notizie alla ripresa: recuperati Zapata, Palomino e Scalvini

Buone notizie per l’Atalanta in vista della volata finale che vedrà i nerazzurri cercare di recuperare almeno una posizione e conquistare così uno dei sette posti per le coppe Europee 2022/23. I nerazzurri sono tornati ad allenarsi martedì 10 maggio, dopo il lunedì di riposo successivo alla partita con lo Spezia, e alla seduta hanno partecipato regolarmente Zapata e Scalvini, che avevano saltato la gara del Picco rispettivamente per un vecchio problema all’adduttore sinistro e una botta alla coscia sinistra. In gruppo anche Palomino, che domenica era uscito dal campo a partita in corso per un fastidio alla coscia destra. Tutti sono da considerare recuperati per la prossima partita di campionato, la penultima giornata, in programma domenica alle 18 a San Siro contro il Milan.