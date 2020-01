Atalanta, Caldara a un passo dall’ok

Ormai fatto il ritorno a Bergamo Caldara è ormai di nuovo un giocatore dell’Atalanta. Il difensore centrale bergamasco, passato alla Juve e poi al Milan dopo l’esplosione con mister Gasperini, è sulla via del ritorno.

Tutti i tasselli dell’operazione, che non era facile, sembrano andati al loro posto nelle ultime ore e l’ufficialità sarebbe ormai vicina. Per l’Atalanta un rinforzo importante, che ora dovrà ritrovare condizione e ritmo partita dopo una lunga fila di infortuni anche gravi. L’operazione con il Milan parla di un prestito di 18 mesi. In rossonero andrà invece Kjaer, che ha terminato anzitempo il prestito all’Atalanta e, invece di tornare al Siviglia, approda a Milano.

