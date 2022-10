Atalanta, calendario abbordabile o no, la vetta della classifica è «garantita»

Per l’Atalanta non esiste calendario agevole o difficoltoso. Il bottino sta arrivando puntualmente a meraviglia in entrambi i casi. Sei punti nelle due ultime gare contro formazioni big (Roma e Fiorentina) e i 14 precedenti messi in saccoccia contro avversari di media portata (ad eccezione del Milan sfida terminata con un pareggio). È una impensabile cavalcata che di domenica in domenica assume le vesti di un magico percorso. Il primato in classifica col Napoli e l’imbattibilità sul manto erboso dopo 8 giornate di partite sono lì orgogliosamente da vedere. Poi i dodici gol totalizzati e la miseria dei 3 subiti rappresentano cifre che inducono a ritenerla in grado di cullare sogni di immensa portata. Il tutto nonostante le importanti assenze che non consentono di schierare pedine importanti. Non tirare in ballo per meriti pure il Gasp sarebbe una dimenticanza imperdonabile. Sì, perché senza atteggiarsi a sterili vittimismi il nostro mister si presenta di volta in volta in panchina con strategie tecniche e tattiche vincenti. Avanti, allora, di questo passo non curanti di quanto ci riserva il calendario: ribadiamolo che per capitan Toloi non conta lo spessore o il blasone degli antagonisti di turno. Prossima gara, domenica 9 ottobre alle ore 15 la rivelazione Udinese? E allora...