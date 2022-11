Atalanta, Carnesecchi osservato speciale da parecchi club di serie A

C’è chi lo vorrebbe rivedere in nerazzurro dove, peraltro, è cresciuto nel prolifico vivaio orobico, con presenze nella nazionale under 21 e protagonista della promozione in serie A della Cremonese della stagione scorsa. C’è più di un club della massima categoria pronto ad ingaggiarlo.

La stessa Atalanta, tuttavia, potrebbe offrirgli un posto specie se come sembra, dovrebbe cedere Sportiello, riserva di lusso tra i pali. Domanda spontanea: Carnesecchi potrebbe essere sacrificato nel ruolo di vice? Il titolare, di questi tempi è Musso portato a Zingonia nella stagione 2021-2022 per la considerevole cifra di circa 20 milioni di euro.

Il tempo per prendere decisioni di questo tipo non manca, anche se si tratta di scelte di primaria importanza. Una cosa è sicura: Carnesecchi è tenuto sotto stretto controllo non solo dagli osservatori nerazzurri. Non resta che attendere...