Atalanta: cartoline nerazzurre tra mare, neve e Parigi. Ma domani tutti a Zingonia Chi al mare come Zapata, chi in montagna come Ilicic. Molti giocatori dell’Atalanta hanno trascorso il periodo di vacanza lontano da casa, ma mercoledì è già ora della ripresa degli allenamenti a Zingonia.

Le cronache dei social mostrano un Duván Zapata con la famiglia in un elegante resort con un mare cristallino sullo sfondo: il web sostiene che è a Dubai, ma le fotografie fanno pensare più alle Maldive, soprattutto il selfie che vede lui e la sua Diana immersi nell’azzurro del mare. Dubai pare una falsa pista pure per Pessina: su Instagram si dichiara negli Emirati, ma il selfie di ordinanza con la fidanzata mostra due colbacchi che fanno pensare ad altro.

A Dubai si registra anche Djimsiti, con moglie e figlio, davanti ad un albero di Natale: l’unico che mostra fotografie degli esterni, deserto compreso, è un ex atalantino, il Papu Gomez, che è solito trascorrere le vacanze invernali a quelle latitudini. Dove presenziano vari giocatori di A, da Morata a Theo Hernandez, fino a Bonucci.

Ilicic e famiglia in Val Gardena

Ilicic è in Val Gardena e si fa ritrarre con moglie e figli sotto un grande albero di Natale. Montagna anche per Hateboer (non si capisce dove, ma il messaggio fa intendere che la sua Elisa è in dolce attesa) e Demiral, che è in Svizzera, a Gstaad, insieme al suo procuratore: bandierina elvetica anche per Freuler, tornato in patria, a Zurigo. Vacanze all’estero pure per Palomino: anche qui c’è un ritorno a casa, quello della sua compagna Juline, francese di Metz. I due si sono poi spostati più a ovest fino a Parigi, regalandosi una foto davanti a Notre Dame.

Nella capitale transalpina ha fatto tappa Musso, che però posta solo foto al ristorante e altre in casa. Scene casalinghe per Zappacosta (a Sora con la sua Camilla, giocando a carte), Maehle, Toloi e Pasalic.

Palomino e Juline a Parigi

© RIPRODUZIONE RISERVATA