Atalanta, che spettacolo in Champions

Con la formazione tipo cancella l’incubo Napoli Nel giro di soli quattro giorni ha così cancellato la batosta di Napoli figlia anche del mancato impiego di storici titolari.

Una risposta migliore l’Atalanta non la poteva dare, con il ritorno della coppia Zapata-Muriel dall’inizio, un gol ciascuno nello spazio di sei minuti che la dice lunga sulla loro forza e sintonia.

Un gioioso rompicapo per Gasperini, sin qui poco propenso sin qui a schierarli contemporaneamente dal primo minuto. Ma l’Atalanta contro il Midtjylland ha avuto altri grandiosi segnali: il pieno recupero di Miranchunk che, all’esordo in nerazzurro e a partita pressoché finita ha realizzato una prodezza, infilando il portiere praticamente da fermo con un tiro di rara bellezza tecnica.

Per non parlare della graduale rinascita di genio-Ilicic (dal 23’ del secondo tempo punta di destra) ha piazzato l’assist vincente a Miranchuk preceduto alla mezz’ora di una conclusione deviata miracolosamente dal portiere sull’incrocio. Insomma il Gasp nella cittadina scandinava, al di là dei preziosi punti europei conquistati, ha sperimentato soluzioni tecniche-tattiche da applicare anche in campionato. Magari potranno già essere riproposte sabato 24 ottobre, quando al Gewiss Stadium arriverà la Sampdoria, reduce dal 3-0 rifilato domenica scorsa alla Lazio. Raccogliere l’intera posta in palio contro l’undici di Ranieri equivarrebbe tornare di nuovo a far paura a tutti e significherebbe aver definitivamente archiviato lo scivolone di Napoli.

