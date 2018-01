Atalanta, chiusa l’asta benefica

Maglie di «Natale» da record: 20mila euro Nel corso della diretta della trasmissione televisiva «TuttoAtalanta» in onda su Bergamo Tv si è chiusa ufficialmente l’ottava edizione dell’asta benefica delle 26 maglie dell’Atalanta del «Christmas Match». La più «gettonata» quella di de Roon.

Sono le casacche natalizie color blue navy preparate, indossate ed autografate da tutta la prima squadra nerazzurra in occasione di Atalanta-Lazio 3-3 disputata lo scorso 17 dicembre allo stadio di Bergamo realizzate appositamente per l’iniziativa ideata dall’Atalanta in collaborazione con Bergamo Tv. Si è chiusa un’altra edizione record visto che, non solo è stato superato il dato dei 18.340 euro del 2016, ma il montepremi finale scavalcherà addirittura il muro dei 20 mila euro.

Per avere il dato esatto bisognerà attendere che nei prossimi giorni tutte le promesse di pagamento si traducano in realtà: la maglia più apprezzata è risultata quella del centrocampista olandese Marten De Roon per la quale è arrivata una maxiofferta di ben 2200 euro, seguita dal difensore bergamasco Caldara a 2000. Come gli anni scorsi tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza al F ondo Atalanta aperto dalla società nerazzurra presso la Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA