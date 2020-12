Atalanta Christmas Match 2020

Parte l’asta benefica delle maglie Al via l’asta benefica delle maglie dell’Atalanta del Christmas Match 2020, quelle indossate e preparate per l’intero organico nerazzurro per Atalanta-Roma e che saranno anche autografate dai rispettivi calciatori.

Prende il via anche quest’anno l’asta benefica delle maglie dell’Atalanta del Christmas Match 2020, quelle indossate e preparate per l’intero organico nerazzurro per Atalanta-Roma e che saranno anche autografate dai rispettivi calciatori. Tutti i dettagli dell’iniziativa saranno resi noti lunedì 21 dicembre nel corso della puntata di «TuttoAtalanta» la trasmissione sportiva dedicata alla squadra nerazzurra in onda come ogni lunedì in prima serata in diretta dalle ore 20.50 alle ore 22.30 su Bergamo TV (canale 17 digitale terrestre - streaming www.bergamotv.it). A commentare la larga vittoria casalinga contro la Roma saranno in studio il decano degli allenatori bergamaschi Nado Bonaldi e il giornalista Cesare Zapperi, con Roberto Belingheri in collegamento. I telespettatori possono già scrivere i loro messaggi sull’Atalanta con sms al 335.6969423 ed e-mail all’indirizzo di posta elettronica [email protected] oppure postando sulle pagine Facebook e Instagram «TuttoAtalanta Bergamo Tv». Conduce Matteo De Sanctis.

© RIPRODUZIONE RISERVATA