Atalanta, col Sassuolo tornano Lookman e Højlund in attacco: si va verso il 3-4-3

Rotta sul Sassuolo. José Palomino e Davide Zappacosta sono gli unici indisponibili in casa Atalanta per la gara di sabato 4 febbraio a Reggio Emilia (ore 20,45 al Mapei Stadium) contro i neroverdi. I due lungodegenti sono alle prese con un risentimento al bicipite femorale sinistro e resteranno ancora ai box.

Per il resto Gian Piero Gasperini può contare sull’intera rosa e sabato col Sassuolo dovrebbe riproporre dal 1’ Lookman e Højlund nel tridente d’attacco, accanto a Boga nel 3-4-3, anche se la condizione fisica dei giocatori, alla terza gara in otto giorni, potrebbe essere il fattore decisivo nelle scelte di formazione. Salvo sorprese, davanti a Musso, in difesa dovrebbero essere confermati Toloi, Djimsiti e Scalvini, Hateboer e Maehle sugli esterni, Koopmeiners e de Roon in mediana.