Atalanta, comincia «l’anno del coraggio»

In edicola inserto speciale sul campionato Venerdì in regalo con l’Eco di Bergamo un inserto speciale dedicato all’avvio del nuovo campionato di calcio.

«L’anno del coraggio»: scenari, interviste, statistiche e novità. Venerdì 25 settembre, a 24 ore dal debutto stagionale dell’Atalanta, sabato alle 15 in casa del Torino (è la 2ª giornata di campionato, la 1ª i nerazzurri la recupereranno a Roma contro la Lazio mercoledì 30) un inserto di 16 pagine (intitolato appunto «L’anno del coraggio») è in edicola gratuitamente con L’Eco di Bergamo.

La prima pagina dello speciale in edicola

Uno strumento per accostarsi a una stagione diversa, che parte con gli stadi praticamente vuoti e la perenne spada di Damocle dei controlli resi necessari dai protocolli sanitari imposti dal coronavirus che affligge dall’inverno scorso il mondo intero, e che ha colpito soprattutto Bergamo. Ecco perché quello che ha preso il via settimana scorsa, ma che per l’Atalanta comincia sabato, sarà l’anno del coraggio. Per tutti, ma soprattutto per i nerazzurri e la loro città, mai così uniti.

