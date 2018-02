La neve alleata dell’Atalanta

I nerazzurri possono recuperare le forze La neve alleata dell’Atalanta: dopo la fatica di giovedì sera in Europa league, con conseguente delusione causa eliminazione, i nerazzurri possono recuperare le forze grazie al meteo avverso.

Gasperini contro la Juventus aveva scelto una formazione davvero sorprendente, poi la neve ha cambiato i piani. Linea verde con Gollini tra i pali, Mancini in difesa, Melegoni e Haas a centrocampo, in attacco Rizzo e Cornelius.

Sarà l’ex capitano dell’Atalanta Gian Paolo Bellini, il 37enne di Sarnico oggi viceallenatore della squadra Primavera, l’ospite nerazzurro della puntata di “TuttoAtalanta”, la trasmissione sportiva in onda come ogni lunedì sera in diretta dalle ore 20.50 su Bergamo TV (canale 17 digitale terrestre - streaming www.bergamotv.it). Il rinvio della partita di campionato contro la Juventus, la corsa alla qualificazione all’Europa League del prossimo anno, il ritorno della semifinale di Coppa Italia in programma mercoledì alle 17.30 ancora a Torino contro i bianconeri: saranno questi i principali temi di discussione in scaletta. In studio con Bellini ci saranno anche un altro ex calciatore dell’Atalanta, l’attuale direttore sportivo del Renate Oscar Magoni, il decano degli allenatori bergamaschi Nado Bonaldi, i giornalisti Cesare Malnati e Giangavino Sulas. Per i telespettatori possibilità di scrivere domande e pareri con sms al 335.6969423, di mandare le loro facce da stadio e i loro video con e-mail all’indirizzo di posta elettronica tuttoatalanta@bergamotv.it oppure postando direttamente sulla pagina Facebook “TuttoAtalanta Bergamo Tv”. Conducono Matteo De Sanctis e Miriana Perletti.

LE FORMAZIONI

Juventus: Buffon; Lichtsteiner, Rugani, Chiellini, Asamoah; Matuidi, Pjanic, Marchisio; Douglas Costa, Mandzukic, Alex Sandro.

Atalanta: Gollini; Toloi Mancini Palomino; Castagne Melegoni de Roon Gosens; Haas; Rizzo Cornelius.

