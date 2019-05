«Atalanta, contro il Genoa è uno fisso» Parla il doppio ex Giorgio Magnocavallo

«Atalanta, contro il Genoa è uno fisso»

Nelle vesti di doppio ex di Atalanta e Genoa ma con il cuore nerazzurro Giorgio Magnocavallo parla della sfida di sabato pomeriggio a Reggio Emilia. «Do l’uno fisso –dice subito il capitano atalantino della metà degli anni ottanta- senza la minima esitazione. Non esiste paragone sulla competitività delle contendenti. Anche se non ci saranno gli squalificati Gomez, Masiello e Mancini porteremo a casa l’importante posta in palio».

Un attimo di pausa e il loquace nonché simpatico Magno continua: «Al di là della qualità dell’organico è lo stupendo gioco dell’intero collettivo a farlo da protagonista. Il tutti avanti e tutti indietro, naturalmente strategicamente studiato e preparato sino alla noia durante la settimana sta dando i frutti puntualmente certificati. Insomma all’unanimità si parla di “fenomeno Atalanta”».

Il discorso si allarga con le possibilità di qualificarsi alla prossima Champions: «Non siamo quarti per pura casualità, posizione che oggi come oggi ci aprirebbe con pieno diritto l’accesso alla rassegna europea che più conta. Perché, dunque, con l’eccellente condizione di forma della squadra, non pensare che le altre candidate non riescano a raggiungerci? L’Atalanta, per di più, può contare contemporaneamente dell’ immenso contributo dei tifosi e di una società priva di qualsiasi forma di tensione nei confronti dei giocatori e dello staff tecnico». Infine una battuta sulla finalissima di Coppa Italia del 15 maggio con la Lazio, altra formazione con la quale Magnocavallo ha giostrato per tre stagioni: «Difficile prevederne il verdetto trattandosi di una sfida unica».

