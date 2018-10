Atalanta, contro la Samp niente tattiche

I tifosi chiedono una vittoria Ai tifosi nerazzurri, in vista della sfida casalinga domenicale con la Sampdoria, poco importa la formazione che schiererà mister Gian Piero Gasperini e le strategie tecnico-tattiche escogitate in settimana a Zingonia, ora contano i tre punti.

Una vittoria, infatti, manca dal 4-0 dell’esordio col modesto Frosinone. Il misero punto di bonus rispetto alla zona a rischio retrocessione, dopo sette partite disputate, incute preoccupazione. Non siamo ancora all’allarme rosso, ma la situazione non è da sottovalutare. Per dare il là a una svolta si dovrebbe castigare la Samp. I tifosi non danno ancora segno d’insofferenza e anzi sono sempre pronti a sostenere i nerazzurri ma la voglia di gioire è tanta.

D’altra parte a mancare da parte della squadra non è erto impegno e generosità, ampiamente dimostrati anche nella sfortunata gara contro i Viola. Purtroppo gli atalantini in casa si troveranno di fronte un’avversaria oltremodo scomoda che vanta l’ottavo posto in graduatoria con ben undici reti realizzate e solo quattro subite. L’Atalanta, ora è diciassettesima con 9 gol segnati e ben dieci subiti. Numeri che sono indicativi dell’andamento opposto che hanno tenuto sin qui le due formazioni e che da un lato non fanno ben sperare. L’auspicio è che i nerazzurri tornino a giocare come sanno e come tutti i tifosi speravano questa estate prima dell’inizio del campionato.

