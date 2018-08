Atalanta, Cornelius va al Bordeaux

In Europa league e contro il Copenaghen L’attaccante danese va in prestito in Francia, al Bordeaux. Prestito con diritto di riscatto fissato a cinque milioni di euro.

I casi della vita e del calciomercato. Andreas Cornelius ha sbagliato il rigore contro il Copenaghen eppure giocherà i gironi di Europa league. Uscito dalla porta principale, giovedì sera al Parken Stadium, l’attaccante danese rientrerà da una finestra francese. L’Atalanta infatti ha deciso di darlo in prestito al Bordeaux, che al contrario dei nerazzurri giocherà i gironi europei. Caso dei casi, proprio contro lo stesso Copenaghen che ha eliminato l’Atalanta, inserito nel gruppo C insieme a Zenit, Slavia Praga e appunto Bordeaux. La formula del prestito prevede il diritto di riscatto a 5 milioni di euro e l’accordo tra le due società è molto vicino. Per l’ormai ex numero 9 atalantino a Bergamo non ci sarebbe stato spazio. Chiuso da Zapata e Barrow, ma soprattutto non più amato dai tifosi soprattutto dopo alcune esternazioni del suo agente. Il rigore sbagliato giovedì sera è solo la conferma di un amore mai sbocciato.

