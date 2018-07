Atalanta costretta a vincere a Sarajevo Quante possibilità ha di passare? Vota

Atalanta costretta a vincere a Sarajevo

A Sarajevo, giovedì prossimo, l'Atalanta sarà costretta a vincere, o a pareggiare dal 3-3 in su. Con tutti gli altri punteggi, a passare il turno sarà il Sarajevo e l'Atalanta incredibilmente, dopo una partita dominata, si troverà già fuori dal sogno europeo.

Prima di tutto questo, il titolo della serata era: l’Atalanta, l’Europa, Toloi e una storia che ricomincia. Il gol di Toloi ce lo ricordavamo a mo’ di boato interminabile nell’ultima apparizione europea della scorsa stagione quando la sua zampata firmò il vantaggio illusorio contro il Borussia Dortmund in una gelida nottata d’inverno. E lo abbiamo ritrovato in una serata afosa di speranze europee che riaffiorano, con l’Atalanta che scuote i tifosi in avvio di gara: cross telecomandato del Papu Gomez, la capocciata di Masiello che rifinisce al centro dove la deviazione volante di Toloi a gonfiare la rete è poco più di una formalità.

Un ricamo facile, ravvicinato e letale esattamente come il gol che aveva temporaneamente acceso gli animi cinque mesi fa. Cambia solo la porta, ma il risultato finale profuma ancora di beffa per l’Atalanta. La differenza fortunatamente è che in questo caso ci sono ancora 90’ per rimediare e strappare con le unghie la qualificazione.

