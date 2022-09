Atalanta da capolista a Roma, un blitz per consolidare la vetta

L’Atalanta domenica a Roma da capolista (a braccetto di Milan e Napoli). Già questo la dice lunga come i nerazzurri abbiano cominciato il campionato. Un percorso dunque sin qui a gonfie vele, figlio delle vittorie con Sampdoria, Torino, Monza e i pareggi con Milan e Cremonese. Certo, nell’ultima sfida casalinga con l’undici di Cremona si sarebbe potuto (se non dovuto) mettere in saccoccia l’intera posta in palio. Ma non è il caso di storcere il naso perché dopotutto di tanto in tanto un risultato insoddisfacente va messo fisiologicamente in conto. È tempo adesso di concentrarsi sull’impegno-Roma, sfida da ritenere big ad ogni effetto. Non a caso la formazione di Josè Mourinho è tra le candidate allo scudetto. Pure l’Atalanta detiene i crismi quanto meno per infastidire le pretendenti al massimo titolo nazionale.