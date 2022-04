Atalanta da Europa con il Lipsia per dimenticare il campionato

Si tratta di questione di radicale differenza di motivazioni? Può essere, ma di questo passo si è messo addirittura in discussione l’ingresso ad una prossima rassegna continentale. Se dovesse accadere lo si pagherebbe con interessi di autentica usura ma è già tempo di rituffarsi alla sfida di ritorno col Lipsia, in programma giovedì 14 aprile al Gewiss Stadium.

L’auspicio è di rivedere subito l’Atalanta «da Atalanta». Del resto, perchè non puntare sulla spumeggiante formazione che sul manto erboso tedesco ci ha regalato emozioni strepitose? Giovedì l’Atalanta si avvarrà in pianta stabile di pantera Zapata che con il Sassuolo ha lanciato chiari messaggi di tenuta e altro. Con lui il connazionale Muriel, autore a Lipsia del gol da antologia che aveva portato in vantaggio la squadra. Rientreranno, poi, Freuler e De Roon, imponenti motori del centrocampo.