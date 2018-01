Atalanta, da mercoledì in vendita

i biglietti per il ritorno con il Borussia On line le indicazioni per il match dei sedicesimi di Europa League del 22 febbraio a Reggio Emilia. Altri 800 biglietti in vendita per l’andata a Dortmund.

Ancora aperta la caccia ai biglietti del match d’andata a Dortmund contro il Borussia (la società tedesca ha rimesso in circolo circa 800 biglietti), l’Atalanta pensa già al ritorno dei sedicesimi di Europa League , il 22 febbraio alle 21,05 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Dalle 12 di mercoledì 17 gennaio alle 19 di domenica 4 febbraio la vendita dei biglietti sarà riservata agli abbonati UEL Group Stage E con abbonamento caricato sulla Dea Card in corso di validità, i quali potranno esercitare il loro diritto di prelazione sullo stesso posto/settore occupato in UEL, con obbligo di caricamento sulla Dea Card. Qui tutte le informazioni su come esercitare la prelazione.

Sempre dalle 12 di mercoledì 17 gennaio alle 19 di domenica 4 febbraio la vendita sarà riservata ai possessori di voucher Tribuna Sud Atalanta Group Stage E fisicamente in possesso, i quali potranno esercitare il loro diritto di prelazione del posto nel settore denominato Tribuna Sud Atalanta. Qui tutte le informazioni su come esercitare la prelazione. Dalle 12 di martedì 6 fino alle 21,05 di giovedì 22 febbraio la vendita sarà libera.

I PREZZI - Prezzi per abbonamento Dea Card e possessori di Voucher Uel Group Stage E: Tribuna ovest centrale superiore 150 euro, inferiore 100, laterale superiore 100, laterale inferiore 70. Tribuna est 40 (ridotto 25), Tribuna Sud Atalanta 25.

Prezzi per vendita libera: Tribuna ovest centrale superiore 190 euro, inferiore 125, laterale superiore 125, laterale inferiore 90. Tribuna est 50 (ridotto 30), Tribuna Sud Atalanta 38,5.

