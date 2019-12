(Foto by Magni)

Atalanta da sogno e Goggia super

Annata d’oro per lo sport bergamasco Gli Oscar 2019, due pagine speciali su «L’Eco» di martedì 31 dicembre. Un anno da incorniciare, ma l’immenso Gimondi ci mancherà per sempre.

Un 2019 ricco di successi sportivi per Bergamo: la straordinaria cavalcata dell’Atalanta in Italia e in Europa, i trionfi di Sofia Goggia sulle nevi di tutto il mondo, il ritorno a buoni livelli del nostro ciclismo, che rialza la testa grazie alle vittorie di Fausto Masnada.

Tutti gli ottimi risultati conseguiti dai campioni bergamaschi, dalle squadre ai singoli atleti, li troverete sull’edizione de «L’Eco di Bergamo» di martedì 31 dicembre. Due pagine dedicate alle imprese sportive che hanno tenuto alto il nome di Bergamo, con i nostri Oscar.

Purtroppo, però, quello che si chiude è stato anche l’anno di una grande perdita per lo sport bergamasco: il 16 agosto è morto Felice Gimondi, campione immenso, il campione del secolo nella valutazione che era stata fatta dal nostro giornale all’alba del nuovo Millennio: ci mancherà per sempre.

