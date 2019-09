Atalanta da sogno

Ogni obiettivo è possibile Si può essere tacciati di eccessivo ottimismo ma l’anno scorso anche la Champions era impensabile, invece...

Nella passata stagione il sogno impossibile della Champions alla fine si è realizzato. E allora perchè non continuare a inseguire obiettivi sempre più ambiziosi? In fondo è questa Atalanta che li rende «sostenibili», un’Atalanta per la quale tutto sembra alla portata. Nerazzurri terzi solitari in classifica distanziati di tre punti dalla Juventus e di cinque dalla capolista Inter, numeri in campionato che fanno paura: quattro vittorie in trasferta su quattro, in sei gare disputate, 15 gol segnati e miglior attacco del campionato con Zapata al vertice della classifica marcatori.

Sono i numeri incontrovertibili che ci portano a fantasticare traguardi che potrebbero essere considerati pazzeschi. Per onestà intellettuale non dobbiamo scordare la scoppola di Zagabria, la cui lezione, tuttavia, sembra essere stata più che salutare.

E ora la prova del nove, martedì 1 ottobre i nerazzurri saranno di nuovo in campo a San Siro con gli ucraini dello Shakhtar. In molti credono che le insidie della Champions non siano minimamente paragonabili a quelle del nostro campionato, ma dopo le ultime prestazioni noi restiamo inguaribiliottimisti .

