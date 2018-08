Atalanta, d’accordo il fascino dell’Europa

Ma tra due settimane inizia il campionato D’accordo il fascino europeo che ci sta coinvolgendo, ma non scordiamoci che tra un paio di settimane ci si ritufferà nel campionato.

E sarà la terza stagione gestita da Gian Piero Gasperini che dal suo arrivo ha ribaltato gli obiettivi dei nerazzurri. Da team da perenne salvezza l’ Atalanta è diventata di colpo da media-alta classifica. Chi mai avrebbe ipotizzato la conquista della qualificazione europea per due volte consecutive? Nessuno degli addetti ai lavori e nemmeno il più ottimista dei tifosi. E il non c’è il due senza il tre calza a pennello in prospettiva futura. Sì, perché l’appetito vien mangiando come conferma la competitività, a detta di molti, della rosa sin qui confezionata. Al di là della pura scaramanzia non si può sostenere che l’attuale organico sia all’altezza di un’altra annata altrettanto ricca di soddisfazioni. E non dimentichiamo che se dovesse essere ingaggiato un altro centrocampista di qualità, in grado anche di spostarsi sulla fascia, l’Atalanta diventerebbe una squadra ancor più quadrata ed efficace. Considerazione, questa, non a caso avallata dall’ex bomber atalantino Oliviero Garlini che dal voto nove al mercato passerebbe subito al dieci. Ottimismo esagerato? Anche nelle due estati precedenti aveva prevalso la prudenza sul percorso di capitan Papu Gomez e compagni per poi ricredersi pian piano fino alla resa finale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA