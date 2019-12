Atalanta, dalla gioia alla delusione

Ma il Bologna è un episodio isolato Cari tifosi atalantini l’equilibrio va sempre privilegiato. Non si può toccare il cielo con un dito per l’impresa in Champions e a distanza di soli quattro giorni abbattersi oltre misura per il ko di Bologna.

Naturalmente sarebbe stato meglio tornare a casa con qualche punto dalla trasferta di domenica, ma non dimentichiamo che anche in campionato siamo messi bene, comunque in zona Europa. E allora ritorniamo ad essere realisticamente fiduciosi. Difficilmente nel prosieguo del torneo i tre titolarissimi Gomez, Ilicic e Zapata rimarranno assenti nella stessa gara come accaduto contro l’undici emiliano. Poi attendiamo sereni gli sviluppi di un mercato invernale che voci affidabili parlano di un paio di acquisti di sicura qualità.

Un giocatore del reparto difensivo che sappia, comunque, spingersi con disinvoltura in avanti in sostituzione del partente Kyaer non adattabile al credo calcistico di Gian Piero Gasperini. L’altro acquisto sarà un attaccante pronto a rilevare la maglia, all’occorrenza, ad uno delle tre punte delle meraviglie. Senza contare che la conferma di Duvan è paragonabile a un acquisto di peso.

Già nel prossimo turno casalingo del 22 dicembre l’Atalanta punterà a far risultato a danno di un Milan che nell’ultimo turno non è andato al di là di uno striminzito 0-0, allo stadio San Siro, contro il Sassuolo. Un risultato positivo cancellerà velocemente l’amarezza di Bologna.

