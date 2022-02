Atalanta, dalla vittoria di Atene la carica per il match contro la Sampdoria

È stata vittoria piena anche ad Atene sicché l’Atalanta entra a pieno diritto negli ottavi di finale dell’Europa League. Tripletta nella sfida di ritorno in trasferta e un 2-1 nell’andata al Gewis Stadium due gare pressoché da Atalanta vecchio stampo o giù di lì. In altre parole si è rivista una squadra che nel duplice impegno ravvicinato europeo ha costruito gioco evidenziando sicurezza nei vari reparti. In particolare avanti non è venuta meno la costruzione di certificate occasioni da gol. Le cinque reti realizzate in 180 minuti (recuperi esclusi) lo avallano nonostante le assenze dei titolarissimi Mueriel e Zapata. Al riguardo tanto di cappello all’ucraino Malinovskyi autore di una doppietta mozzafiato. Il conclamato passaggio al turno successivo della rassegna internazionale gioverà sicuramente a capitan Toloi e compagnia per affrontare al meglio l’impegno di campionato di lunedì 28 a Bergamo con la Sampdoria (palla al centro alle ore 20,45). E ci sarà bisogno di un’Atalanta con testa e con gambe, per riprendere a collezionare preziosi punti e in fretta. Occorrerà mettere immediatamente alle spalle l’ultima sconfitta subita domenica scorsa a Firenze, contro i viola (rete di Piatek al 56’). Sarebbe un bel guaio non blindare con la Sampdoria l’intera posta in palio. Lo esige la lotta per qualificarci all’edizione della Champions 2022-2023. Il Gasp sarà ancora alle prese con le strategie tecniche e tattiche da opporre agli avversari di turno facendo i debiti conti in primis con i rinnovati forfait della coppia di attaccanti colombiana. Affidiamoci, comunque, con estrema fiducia al Gasp che in un modo o nell’altro ha puntualmente dimostrato di saper abilmente togliere le castagne dal fuoco in circostanze solo apparentemente sulla carta proibitive.