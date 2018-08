Atalanta, dalle 12 biglietti per Reggio

E lunedì sera si parte col Campionato Giornata importante dopo la vittoria a Reggio di giovedì sera con il passaggio di turno in Europa League. In attesa del Frosinone lunedì sera, venerdì 17 agosto finisce anche il mercato e dalle 12 sempre di venerdì sono in vendita i biglietti per la prossima partita a Reggio.

È infatti il Copenaghen l’avversario dell’Atalanta nei playoff. Dopo il successo per 2-1 all’andata, i danesi si sono ripetuti in casa superando il Cska Sofia ancora per 2-1. Vantaggio danese con N’Doye (23’ pt), pareggio dei bulgari con Evandro (13’ st), definitivo 2-1 ancora di N’Doye (19’ st).

L’Atalanta « informa gli sportivi interessati che i biglietti per assistere alla partita Atalanta-Copenhagen, in programma giovedì 23 agosto alle 20 al Mapei Stadium di Reggio Emilia e valida quale gara di andata dei play-off qualificazione Uefa Europa League 2018-2019, saranno disponibili dalle 12 di venerdì 17 agosto» si legge quindi nel sito.

I tagliandi saranno acquistabili: presso tutti i punti vendita Lis Lottomatica rete nazionale abilitati alla vendita dell’evento calcio; attraverso il Call Center chiamando il numero 892.101, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 21, il sabato dalle 9 alle 21, con la possibilità di scegliere: 1) caricamento digitale sulla Dea Card; 2) modalità “print to home” con la condizione di essere in possesso di un indirizzo email per poter ricevere il biglietto in formato pdf; online, con la possibilità del caricamento sulla Dea Card o in modalità print to home con la condizione di essere in possesso di un indirizzo mail per poter ricevere il biglietto in PDF; presso Il Box Office di Viale Giulio Cesare 14 nei giorni ed orari di apertura dell’esercizio; presso l’Atalanta Store di Via Tiraboschi nei giorni ed orari di vendita stabiliti dal negozio; presso la biglietteria del Mapei Stadium di Reggio Emilia aperta il giorno della gara, giovedì 23 agosto, a partire dalle 18. In occasione della partita Atalanta-Copenhagen sono stati abilitati 945 punti vendita su tutto il territorio nazionale. Si parlerà di Europa e di Campionato anche in tv, con una puntata speciale di TuttoAtalanta in onda eccezionalmente venerdì sera in diretta dalle ore 21. Ospiti in studio l’ex calciatore dell’Atalanta e attuale direttore sportivo del Renate Oscar Magoni (nella foto), l’avvocato Paolo Agazzi, i giornalisti Cesare Zapperi e Luca Bonzanni: per i telespettatori possibilità di scrivere messaggi, domande e pareri con sms al 335.6969423, con e-mail all’indirizzo di posta elettronica tuttoatalanta@bergamotv.it oppure postando direttamente sulla pagina Facebook «TuttoAtalanta Bergamo Tv».

Josip Ilicic intanto giovedì era ancora ricoverato al Papa Giovanni XXIII di Bergamo per ultimare la terapia antibiotica intensiva resa necessaria per debellare l’infezione batterica che lo costringe ai box da oltre venti giorni. L’attaccante sloveno dovrebbe essere dimesso nel weekend per poi programmare un piano di lavoro specifico di rientro. Ilicic non si allena da parecchio e dovrà fare probabilmente un richiamo graduale ma intenso della preparazione interrotta a fine luglio. Il recupero va quindi per le lunghe e Josip potrebbe tornare in campo a metà settembre. Venerdì l’Atalanta riprende subito a lavorare, al mattino (ore 10,30) a Zingonia a porte aperte. Da valutare le condizioni degli acciaccati Tumminello (fastidio al ginocchio sinistro) e D’Alessandro (fastidio all’adduttore sinistro).

© RIPRODUZIONE RISERVATA