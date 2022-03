Atalanta dalle «sette vite», lo certifica il blitz di Bologna

Atalanta «dalle sette vite» altro che da «ciclo finito»! Il blitz di Bologna la rimette eccome certificatamente in pista in campionato dopo soli quattro giorni dall’entrata ai quarti di finale della Europa League. Mancanza di attaccanti nel capoluogo emiliano? Sì, ma solo sulla carta visto che si è aggirato l’ostacolo dando fiducia al diciottenne Cissè, all’esordio in Serie A. E scusate se è poco se il classe 2003 guineano ha siglato addirittura il gol vincente. Una autentica favola la sua, dal momento che soli due mesi fa giocava in seconda categoria in un club dilettantistico pugliese. Siamo di fronte ad uno dei parecchi certificabili «fiuti» calcistici firmati dallo staff tecnico atalantino preposto, appunto, nello scovare ovunque pedine sconosciute per poi portarle alla ribalta a tempo di record. Sicché Gasperini si è trovato dall’oggi al domani con una punta su cui fare affidamento da subito.