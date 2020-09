ëAtalanta, debutto il 27 settembre col Toro

Serie A: il 16 dicembre la sfida con la Juve La Lega Serie A ha presentato il calendario della stagione 2020-21, a partire da alcuni big match e senza seguire la cronologia delle giornate. Ecco tutte le date dei nerazzurri.

La Lega Serie A ha presentato il calendario della stagione 2020-21, a partire da alcuni big match e senza seguire la cronologia delle giornate. Si parte il 19 settembre con Juve-Sampdoria e Milan-Bologna. Lazio-Atalanta e Benevento-Inter, previste per la prima giornata, si giocheranno più in là perché le due nerazzurre hanno chiuso la stagione ad agosto, con ogni probabilità tra il 29 e 30 settembre.

Il debutto per l’Atalanta è previsto per il 27 settembre in trasferta con il Torino, poi domenica 4 ottobre si giocherà con il Cagliari al Gewiss stadium. Domenica 18 ottobre si gioca Napoli-Atalanta mentre per la sfida con la Juve bisognerà aspettare il 16 dicembre. L’ultima giornata sarà contro il Milan il 23 maggio.

Ecco tutte le date dell’Atalanta:

20 settembre: Lazio-Atalanta (posticipata, il ritorno è il 31 gennaio); 27 settembre: Torino-Atalanta (il ritorno è il 7 febbraio); 4 ottobre: Atalanta-Cagliari (14 febbraio); 18 ottobre: Napoli-Atalanta (21 febbraio); 25 ottobre: Atalanta-Sampdoria (28 febbraio); 1 novembre: Crotone-Atalanta (3 marzo); 8 novembre: Atalanta-Inter (7 marzo); 22 novembre: Spezia-Atalanta (14 marzo); 29 novembre: Atalanta-Hellas Verona (21 marzo); 6 dicembre: Udinese-Atalanta (3 aprile); 13 dicembre: Atalanta-Fiorentina (11 aprile); 16 dicembre: Juventus-Atalanta (18 aprile); 20 dicembre: Atalanta-Roma (21 aprile); 23 dicembre: Bologna-Atalanta (25 aprile); 3 gennaio: Atalanta-Sassuolo (2 maggio); 6 gennaio: Atalanta-Parma (9 maggio); 10 gennaio; Benevento- Atalanta (12 maggio); 17 gennaio: Atalanta-Genoa (16 maggio); 24 gennaio: Milan-Atalanta (23 maggio).

La novità di quest’anno è che i derby del prossimo campionato di serie A potranno svolgersi anche nei turni infrasettimanali: lo ha deciso la Lega con una modifica ai criteri di compilazione del calendario che presentato alle 12 di mercoledì 2 settembre. Nel nuovo testo si legge: «I derby cittadini di Genova, Milano, Roma, Torino non sono possibili nè alla prima, nè all’ultima giornata e si effettuano in giornate diverse fra loro». Nel precedente testo non erano previsti i derby nei turni infrasettimanali feriali. Questi i turni infrasettimanali: mercoledì 16 dicembre 2020; mercoledì 23 dicembre 2020; mercoledì 6 gennaio 2021; mercoledì 3 febbraio 2021; mercoledì 21 aprile 2021; mercoledì 12 maggio 2021.

Saranno quattro le soste previste dal Campionato: domenica 11 ottobre 2020 e domenica 15 novembre 2020 per la nazionale; domenica 27 dicembre 2020 (sosta invernale e ripresa il 3 gennaio); domenica 28 marzo 2021 (Nazionale).

