Atalanta, Demiral con problemi al flessore destro. In forse anche per domenica Il giocatore dell’Atalanta, infortunatosi alla coscia mercoledì sera a Old Trafford contro il Manchester United in Champions League, resta in forse anche per il campionato domenica a Bergamo contro l’Udinese.

Non essendo stati comunicati i tempi di recupero, si osserverà il decorso secondo i sintomi. Nel frattempo l’Atalanta torna in campo dopo la trasferta di Manchester contro lo United per preparare la sfida contro l’Udinese.

Venerdì 22 ottobre c’è stato il primo allenamento completo per la squadra di Gian Piero Gasperini: differenziato per Rafa Toloi, a rischio per la gara contro i bianconeri. Oltre a Demiral, ancora out Djimsiti, Gosens, Hateboer e Pessina. Il tecnico nerazzurro, vista l’emergenza in difesa, potrebbe schierare il 4-2-3-1 con Lovato e Palomino al centro e Maehle e Zappacosta sugli esterni.

De Roon e Freuler verranno confermati in cabina di regia con Malinovskyi, Pasalic e Muriel a supporto di Duvan Zapata.

Ilicic, nonostante la prestazione in casa dell’Empoli, rischia di partire dalla panchina. La scelta dell’undici iniziale sarà comunque in funzione del doppio impegno in vista del turno infrasettimanale quando si giocherà contro Sampdoria e Lazio. Sabato 23 ottobre la preparazione proseguirà con la rifinitura pomeridiana sempre sui campi di Zingonia e a porte chiuse.

