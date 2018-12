Atalanta di nuovo tra le grandi

Dire Champions è esagerato? Un paio di mesi fa quart’ultimi, adesso sesti. Una metamorfosi in positivo auspicata da molti ma prevista da pochi. E non è detto che di questo passo non si possa volare sempre più in alto. Una cosa è già sicura: i nerazzurri meritano di viaggiare con le grandi del Campionato.

Ad avallarlo il 4-1 rifilato all’ Inter e la vittoria nel posticipo di lunedì sera contro la Lazio. Lo stesso Gian Piero Gasperini sta gradualmente abbandonando il ruolo di pompiere propenso com’è ad alzare l’asticella. La dice lunga il suo «Tutto può succedere» nel dopo partita con l’undici di Simone Inzaghi. I ventiquattro punti blindati nelle sedici gare disputate la dicono lunga. In altre parole siamo in media Europa.

Oggi come oggi saremmo legittimamente ammessi alla League, ma l’appetito, si dice, vien mangiando. E se si dovesse proseguire con questo sbalorditivo ritmo pronunciare la parola Champions non sembra affatto fuori luogo. Del resto è dichiaratamente in corsa la Lazio che ci precede in classifica di un solo punto. L’Atalanta di questi tempi ha poi trovato in Zapata quel bomber di razza auspicato all’unanimità: si tratta del classico valore aggiunto in grado di incutere terrore alle difese avversarie e ciò che più conta a inseguire sempre più risultati vincenti. La tripletta di Udine e la rete con la Lazio sono espressione di continuità: prossimo appuntamento sabato in quel di Genova, sponda rossoblù. Si tratta di una sfida che quanto meno sulla carta potrebbe farci compiere un ulteriore balzo. Poi ce la vedremo a Bergamo con l’ammazza-campionato Juventus, con quel che segue...

