Atalanta, Djimsiti tra i 20 convocati: verso il tutto esaurito contro il Sassuolo

Verso il tutto esaurito e col ritrovato Berat Djimsiti . Due buone notizie per l’Atalanta alla vigilia della partita contro il Sassuolo, sabato 15 ottobre al Gewiss Stadium alle 20,45 (diretta su Sky e Dazn). Il difensore albanese, reduce dalla frattura al perone destro subita nella gara col Milan del 21 agosto scorso, è tra i 20 convocati da Gian Piero Gasperini che deve fare a meno dello squalificato Hateboer e degli infortunati Musso, Toloi, Zappacosta e Zapata, oltre che di Palomino, sospeso e in attesa di giudizio per la positività al doping.

Nel frattempo sono quasi 18mila i biglietti venduti (abbonamenti inclusi) per il «Birthday match», una festa per il 115° compleanno dell’Atalanta (fondata il 17 ottobre 1907). Per l’occasione i nerazzurri indosseranno una maglia speciale che verrà messa all’asta: il ricavato sarà devoluto in beneficenza.