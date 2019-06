Atalanta, vertice con la Uefa sullo stadio

Sul tavolo la deroga per la Champions Giovedì 20 giugno il direttore operativo Spagnolo incontrerà i rappresentanti Uefa riguardo agli interventi di riqualificazione dell’impianto cittadino.

Una delegazione di professionisti coordinata da Roberto Spagnolo, direttore operativo dell’Atalanta B.C. e coordinatore unico dei lavori per lo Stadio Atalanta sarà domani, giovedì 20 giugno, a Nyon per incontrare i rappresentanti della Uefa riguardo ai lavori di riqualificazione dello stadio di Bergamo. Lo comunica la società come già anticipato durante l’incontro di aggiornamento lavori con la stampa dell’11 giugno scorso.

La società nerazzurra ha chiesto una deroga per disputare le gare europee a Bergamo. Le prime due partite casalinghe di campionato l’Atalanta le giocherà a Parma, per quanto riguarda invece l’attesissimo appuntamento con le sfide di Champions non c’è ancora nessuna decisione.

