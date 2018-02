Dortmund, un video «dietro le quinte»

Domani Atalanta a Reggio, tutte le info Si avvicina Atalanta-Borussia Dortmund e aumenta il numero dei biglietti venduti.

Sarà il signor Jesus Gil Manzano (Spagna) a dirigere Atalanta-Borussia Dortmund, ritorno dei sedicesimi di finale di UEFA Europa League 2017-2018 in programma giovedì 22 febbraio alle ore 21,05 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Della Spagna anche tutti i suoi collaboratori. I suoi assistenti saranno Angel Nevado Rodriguez e Diego Barbero Sevilla, IV ufficiale Miguel Martinez, addizionali Javier Estrada e Ricardo De Burgos.

IL VIDEO DELLA DUE GIORNI DELL’ATALANTA A DORTMUND - il «dietro le quinte»

Intanto per Papu e compagni quello di martedì è stato l’ultimo allenamento al centro Bortolotti di Zingonia prima di trasferirsi a Reggio Emilia per affontare il Borussia Dortmund. Gian Piero Gasperini ha dovuto rinunciare solamente a Rizzo, che ha proseguito con il programma di recupero. Cornelius, fino a ieri a parte per influenza, si è regolarmente allenato col resto del gruppo.Mercoledì la squadra si trasferirà a Reggio Emilia.

Lunedì, l’Atalanta, in accordo con il Gos di Reggio Emilia, ha informato che l’uscita autostradale consigliata per raggiungere i parcheggi del Mapei Stadium è quella del casello «Terre di Canossa-Campegine» (dall’uscita, bisognerà poi seguire l’apposita segnaletica posizionata per l’occasione). Il club nerazzurro ha tra l’altro fatto sapere che, come in occasione delle scorse partite casalinghe in Europa, tutti i pullman (ma non i passeggeri) che raggiungeranno lo stadio dovranno esporre un pass ufficiale, necessario per accedere al parcheggio. Lo stesso pass dovrà essere richiesto inviando una mail a ticketeuropaleague@atalanta.it entro le 15 di mercoledì 21 febbraio.

Sempre mercoledì 21 febbraio, alle 18,45 presso la sala conferenze del Mapei Stadium di Reggio Emilia, si terrà la conferenza stampa di vigilia alla quale parteciperanno mister Gian Piero Gasperini e Rafael Toloi. A seguire alle ore 19,15 la squadra effettuerà la rifinitura sul campo del Mapei Stadium.

Il match è previsto giovedì con inizio alle 21.05 al Mapei Stadium: i cancelli dei settori Tribuna Ovest, Tribuna Est e Tribuna Sud Atalanta apriranno alle 18. Per il momento sono stati venduti circa 15.100 biglietti. Al momento risultano esauriti i settori Tribuna Sud Atalanta, Tribuna Est e Tribuna Ovest Laterale inferiore, in esaurimento gli altri settori. I prezzi, i settori, le modalità d’acquisto ed ogni ulteriore informazione sono online nella pagina dedicata nella sezione biglietteria qui sul sito ufficiale.

Infine, secondo quanto comunicato dalla Juventus, si informa riguardo le modalità di acquisto dei biglietti del Settore ospiti per assistere a Juventus-Atalanta, semifinale di ritorno della Tim Cup 2017-2018, in programma mercoledì 28 febbraio con inizio alle 17.30 all’Allianz Stadium di Torino. I tagliandi saranno in vendita dalle ore 10 di mercoledì 21 febbraio, e saranno disponibili sino alle 19 di martedì 27 febbraio. Le modalità d’acquisto ed ogni ulteriore informazione sono on line nella pagina dedicata dell’area Biglietteria.

