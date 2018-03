Atalanta, domenica si gioca a Verona

Trasferta solo per i possessori di Dea Card Domenica 18 marzo l’Atalanta gioca in casa del Verona. Attenzione alle limitazioni per la trasferta.

La trasferta è aperta solo ai possessori di Dea Card. Stiamo parlando della partita dell’Atalanta in programma domenica 18 marzo a Verona, alle ore 15. Sarà una settimana piena per la squadra bergamasca: la prima delle tre trasferte consecutive è stata un successo: ora, l’Atalanta – che domenica sera è rientrata a Bergamo in treno – è attesa da altre due partite esterne in pochi giorni.

Dopo il Bologna ci sono Juve e Verona: mercoledì alle 18 si gioca il recupero dell’Allianz Stadium coi bianconeri. Gli allenamenti riprendono già lunedì, seduta alle 15 a Zingonia a porte aperte. In vista della Juve, la speranza è il recupero di Caldara, difensore assente ieri a causa del solito mal di schiena: al momento è difficile fare previsioni, il dubbio è apertissimo. L’altro indisponibile, attualmente, è Bastoni, pure lui assente ieri causa un problema muscolare.

Non è in forse, invece, de Roon, che ieri – dopo lo scontro con Dzemaili – è stato medicato all’intervallo con cinque punti di sutura alla testa, ma è rimasto in campo fino alla fine. Con la Juve, probabile il ritorno tra i titolari di Ilicic e Hateboer, ma, in vista del triplice impegno, non sono escluse altre tracce di turnover.

Per Verona, ecco le info dal sito hellasverona.it: «I biglietti di Curva Nord Ospiti saranno in vendita da lunedì 12 marzo esclusivamente nei punti Vivaticket presenti sul territorio nazionale consultabili QUI al costo di euro 18 (più diritti di prevendita) secondo le modalità indicate dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive nella Determina n° 10 del 7 marzo 2018. I biglietti saranno disponibili fino alle ore 19 di sabato 17 marzo, salvo variazioni indicate dal G.O.S.».

