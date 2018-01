Atalanta, domenica si pranza col Napoli

De Roon fuori, niente panchina per Gasp Prosegue la preparazione dell’Atalanta in vista del lunch-match casalingo di domenica contro il Napoli capolista.

Per i nerazzurri di Gasperini, al gran completo, una lunga seduta d’allenamento a porte chiuse tra esercizi in palestra, tattica e partitelle su campo ridotto. Sabato, sempre a Zingonia, allenamento a porte chiuse.

Domenica alle 12,30, a Bergamo, arriva il Napoli. Gruppo al completo, che comprende il neoarrivato Rizzo e il baby Barrow, ormai aggregato alla prima squadra: stanno tutti bene, anche de Roon, che però sarà l’unico assente domenica, essendo stato squalificato per un turno dopo il cartellino rosso rimediato a Roma. Il giudice sportivo, tra l’altro, ha fermato anche mister Gasperini, che non potrà sedere in panchina.

Contro il Napoli, il principale dubbio riguarda il modulo: tridente con Ilicic (nella foto), oppure un centrocampista avanzato e lo sloveno in panchina? La prima ipotesi è più probabile, ma se Ilicic restasse fuori, vista l’assenza di de Roon, potrebbe entrare in squadra uno tra Haas e la new entry Rizzo. Dietro, probabile il terzetto classico Toloi-Caldara-Masiello, davanti è ballottaggio tra Petagna e Cornelius.

© RIPRODUZIONE RISERVATA