«Dopo le soste meglio incontrare le big»

Atalanta, parla l’ex Emiliano Mondonico Le parole di mister Mondonico infondono fiducia all’Atalanta chiamata domenica alle 12,30 ad affrontare il Napoli.

Emiliano Mondonico a TuttoAtalanta, su Bergamo Tv ha affermato che «dopo la sosta del campionato meglio sfidare avversarie big perché solitamente i suoi giocatori perdono nel frattempo in qualche modo la concentrazione. Non così i nerazzurri i quali mi risulta rimangano istante dopo istante sul “pezzo”». Al di là della pur autorevole considerazione dell’ex allenatore nerazzurro (sempre amato dalla tifoseria ) non mancano i motivi di ottimismo alla vigilia del match.

Ricordiamo il recente blitz al San Paolo del 2 gennaio (1-2) che è costato al team campano l’eliminazione dalla Coppa Italia. Un risultato a dir poco sorprendente ma senza alcun dubbio meritato. Altro aspetto che gioca a favore di Papu Gomez e compagni è l’altro successo importante (6 gennaio, 1-2) a Roma. Non bisogna sottovalutare nemmeno il fattore campo, domenica ci sarà il pubblico delle grandi occasioni al Comunale. Altro fattore da sottolineare è lo stato di forma del collettivo, apparso ottimo. Nessuno di questi fattori rappresenta una garanzia per ottenere un risultato positivo, certo è che le migliori premesse per fare bene ci sono tutte.

