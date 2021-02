Atalanta, due appuntamenti per i lettori

Le foto «Io ci sono» e Clubhouse giovedì «Io ci sono». È il messaggio che abbiamo scelto per avvicinare i tifosi all’Atalanta in vista della partita storica del 24 tra Atalanta e Real Madrid, che ovviamente, purtroppo, si giocherà a porte chiuse. Appuntamento per discutere di Atalanta su Clubhouse giovedì alle 21.

Molte sono già arrivate all’indirizzo email [email protected]: la loro pubblicazione è prevista per il giorno 24, in coincidenza con uno speciale di 24 pagine che accompagnerà i lettori nelle ore dell’attesa della grande partita. Qui vedete un esempio, inviato da Massimo Paravisi, di come scattare l’immagine: è sufficiente un foglio (o anche la scritta sovrimpressa) con la scritta «Io ci sono», e il proprio nome e cognome. Poi non resterà che aspettare il 24 febbraio con questa galleria di volti che dirà all’Atalanta che anche se lo stadio sarà tristemente vuoto, la gente «c’è».

Il secondo appuntamento per i lettori è fissato per giovedì 18 febbraio alle 21. Continua l’esperimento di Clubhouse, dopo i due già svolti post Napoli e post Cagliari. Questa volta affronteremo un tema specifico, data l’assenza di partite infrasettimanali. La conversazione, guidata da Roberto Belingheri, vedrà la partecipazione di Gianluca Besana, l’analista di Corner. Con lui sarà approfondito il tema del valore delle analisi delle statistiche per la comprensione di quel che accade sul campo. Per collegarsi bisogna scaricare la App Clubhouse su Iphone o Ipad (non esiste per ora per Android), registrarsi e attendere che un proprio contatto «approvi» il profilo. Poi basterà cliccare il link che pubblicheremo nel gruppo Facebook di Corner.

