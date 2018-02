Atalanta, due gare da non fallire

Chievo e Crotone prima del Borussia Le probabili formazioni del match di domenica. In campo Ilicic e Petagna?

Due match da non fallire prima dell’Europa League. Il Borussia Dortmund e il suo nuovo bomber Batshuayi non sono ancora nei pensieri dei nerazzurri e non ci devono proprio essere: prima della trasferta tedesca l’Atalanta è attesa dalle sfide di campionato contro il Chievo Verona e contro il Crotone, partite da non fallire per rimanere attaccati alle posizioni che contano in ottica europea. Si parte dal match contro gli uomini di Maran, al termine di una settimana comunque postiva per i ragazzi di Gasperini: la vittoria indiscutibile contro il Sassuolo, l’ottima prestazione seppur condita da una sconfitta nella semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Juventus possono lasciare sereni, nonostante gli ultimi due infortuni.

Caldara e Gomez non sono tra i convocati e non saranno del match, in attesa di riprendere per le notti che i tifosi atalantini sperano possano diventare magiche: al loro posto in rampa di lancio Ilicic, una vera sicurezza in quanto a qualità quando il fantasista ex Fiorentina viene chiamato all’appello e Palomino al centro della difesa. Il dubbio di formazione riguarda l’attacco: le sensazioni del tecnico riguardo a Petagna sono buone e il centravanti potrebbe riconquistare il posto da titolare, per la prima volta dal 1’ nel 2018. L’altro dubbio è quello riguardate l’out di sinistra: Spinazzola ha recuperato, ma non è detto che venga rischiato dall’inizio e al suo posto potrebbe esserci Castagne, che in punta di piedi sfodera sempre buone prestazioni quando è chiamato in causa, che sia sulla destra o sulla sinistra.

Il pronostico dice Atalanta, i numeri e il momento anche, ma la squadra di Maran, vicinissimo alla panchina dei bergamaschi prima dell’avvio dell’era Gasperini, è costretta a cambiare marcia per non finire coinvolta nelle acqua basse della classifica. Tra i clivensi dovrebbe partire dalla panchina l’ultimo arrivato Giaccherini, così come attaccanti del livello di Inglese, Meggiorini e Pellissier, quest’ultimo intramontabile bomber che all’Atalanta ha spesso fatto male. Il film della partita? Il match con il Cagliari insegna: sarebbe da matti pensare ad un Chievo all’attacco che lascia spazi, nonostante il bisogno di punti, e allora ci vorrà tanta pazienza e saranno decisive le giocate degli attaccanti. In panchina Barrow è ormai una sicurezza in quanto a presenze tra i convocati atalantini: potrebbe essere l’arma in più di questa seconda parte di campionato, seppur con le dovute precauzioni vista la giovane età e la delicatezza del ruolo.

Le probabili formazioni:

Atalanta (3-4-1-2): 1 Berisha; 3 Toloi, 6 Palomino, 5 Masiello; 33 Hateboer, 15 De Roon, 11 Freuler, 37 Spinazzola; 4 Cristante; 72 Ilicic, 29 Petagna. A disp.: 91 Gollini, 31 Rossi, 28 Mancini, 21 Castagne, 8 Gosens, 23 Melegoni, 95 Bastoni, 32 Haas, 88 Schmidt, 9 Cornelius, 99 Barrow. All.Gasperini.

Chievo Verona (4-3-1-2): 70 Sorrentino; 14 Bani, 5 Gamberini, 3 Dainelli, 19 Gobbi; 97 Depaoli, 8 Radovanovic, 56 Hetemaj; 23 Birsa; 20 Pucciarelli, 9 Stepinski. A disp.: 90 Seculin, 98 Confente, 2 Jarosz; 4 Rigoni, 12 Cesar, 31 Pellusier, 17 Giaccherini, 69 Meggiorini, 11 Leris, 19 Castro, 45 Inglese, 10 Gaudino. All. Maran.

Arbitro: Calvarese di Teramo.

Simone Masper

