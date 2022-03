Atalanta, è di nuovo show: pronti a stupire anche con il Genoa

Continuate pure nel giudicarla come se fosse un «giocattolo finito» o, se preferite, una «squadra da rottamare». Ma poi ci pensa puntualmente l’Atalanta a smentire i detrattori in maniera certificabile. Ecco i nerazzurri risorti nel giro di pochi giorni e pronti a rispondere a modo ai criticoni che l’avevano posta fuori portata dopo lo zero a uno dell’Olimpico con la Roma. Siamo di fronte a un’Atalanta di nuovo show come dimostrato con i temibili tedeschi del Bayer. Adesso capitan Toloi e soci sono pronti a rituffarsi anima e corpo in campionato in lotta per la candidatura all’ammissione nella prossima Champions. E lo faranno con l’accoppiata Malinovskyi-Muriel in grande spolvero sul copione della serata da urlo di giovedì 10 marzo al Gewiss Stadium nell’andata degli ottavi di finali della rassegna europea.