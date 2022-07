Atalanta, è ufficiale: Gollini alla Fiorentina. Sarà in prestito con diritto di riscatto

Il portiere di Poggio Renatico (Ferrara), reduce dalla stagione al Tottenham sempre a titolo temporaneo, era arrivato in prestito dall’Aston Villa il 14 gennaio 2017 per poi essere riscattato il 9 giugno dell’anno successivo al prezzo di 4,5 milioni. Per lui, in quattro stagioni e mezza, 112 partite disputate in nerazzurro.