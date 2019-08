Atalanta, ecco come abbonarsi

Al via la campagna «Qui si fa la storia» Sono tantissime le novità della campagna di abbonamenti alla stagione 2019-2020 dell’Atalanta intitolata «Qui si fa la storia», valido per 17 partite, senza considerare i due match di Parma. Attenzione, il sito dell’Atalanta ha dei problemi per il super accesso degli utenti: a breve, fanno sapere dalla società, i disagi saranno risolti.

A Bergamo si partirà il 6 ottobre con la prima sfida casalinga contro il Lecce e sarà il grande esordio della Curva Nord Pisani, che per gli abbonati passerà per chi rinnova dagli 8 euro a partita della scorsa stagione (calcolata su 19 match, ndr) a più di 17 euro su un calcolo di 17 partite (15,26 a partita su 19 partite): raddoppia la curva in questa sorta di teatro diventando una delle poche coperte nella massime serie e tra le più care con circa 1000 posti in più, un unico blocco e il saluto ai distinti e alla tribuna Ubi laterale scoperta verso la Nord.

La prima fase della campagna abbonamenti prende il via il 10 agosto e andrà avanti fino al 17, solo per gli abbonati della Curva Nord Pisani: on line e nei punti vendita di Vivaticket, agevolando anche chi è in ferie, ci sarà la prelazione ordinaria per poter confermare e scegliere il proprio posto nella nuova curva.

La seconda fase sarà dal 19 al 22 agosto, la prelazione ordinaria per tutti gli altri settori on line e nelle ricevitorie Vivaticket, per confermare settore, posto e fila.

Nella terza fase dal 24 al 7 settembre ci sarà la riconferma della prelazione ordinaria per tutto lo stadio e aperta ancora agli abbonati della scorsa stagione in Curva Pisani, che potranno rinnovare solo presentandosi allo stadio, oltre alla prelazione straordinaria per il cambio di settore, fila e posto, ma senza la possibilità di passaggio dagli altri settori alla Curva Nord Pisani. La quarta ed ultima fase sarà la vendita libera dal 9 al 14 settembre: solo in questo caso, nel momento in cui dovrebbero ancora esserci degli abbonamenti a disposizione, i tifosi da un altro settore potranno comprare liberamente l’accesso alla nuova Curva.

