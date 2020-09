(Foto by Atalanta.it)

Johan Mojica (Foto by Atalanta.it)

Atalanta, ecco Johan Mojica

Esterno sinistro classe ’92 Il giocatore vanta anche un’importante esperienza internazionale con la Nazionale colombiana.

L’Atalanta comunica l’acquisizione a titolo temporaneo con diritto di opzione del calciatore Johan Mojica dal Girona. Nato a Santiago de Calì il 21 agosto 1992 e dotato di doppio passaporto colombiano e spagnolo, Johan è un esterno sinistro capace di coprire tutti i ruoli sulla fascia mancina grazie alle sue capacità atletiche, alla sua rapidità e alle sue doti tecniche, abile sia nella fase offensiva che in quella difensiva. Cresciuto calcisticamente nell’Academia Fútbol Club, dopo l’esperienza al Llaneros nella Seconda Divisione colombiana, nel dicembre del 2012, poco più che ventenne, si guadagna la chiamata del Deportivo Calì debuttando nel massimo campionato colombiano con un assist nel match vinto contro l’Itagüi Ditaires. Dopo soli sei mesi, si aprono le porte dell’Europa: lo prende il Rayo Vallecano con cui il 15 settembre 2013 fa il suo esordio nella Liga Spagnola giocando uno spezzone di gara contro il Malaga, per poi debuttare da titolare la giornata successiva contro il Barcellona.

L’esperienza spagnola prosegue nel Real Valladolid (in Liga2), presentandosi con 7 gol e altrettanti assist nella sua prima stagione (guadagnandosi un posto nella top 11 del campionato), per poi migliorare il suo primato personale di assist (8) nella seconda. Dopo una breve parentesi di ritorno al Rayo Vallecano, dal 2016-2017 veste la maglia del Girona e contribuisce subito a riportare il club catalano nella massima serie. Nell’ultima stagione, nella Liga2, colleziona 36 presenze, compresi i playoff per la promozione, solo sfiorata nella finale con l’Elche.

Johan vanta anche un’importante esperienza internazionale con la Nazionale colombiana. A 22 anni la prima convocazione e il debutto con gol e assist giocando l’ultima mezzora dell’amichevole vinta 6-0 contro il Bahrain nel marzo 2015. Partecipa da protagonista anche ai Mondiali del 2018, titolare in tutte e quattro le partite disputate dalla selezione colombiana (eliminata negli ottavi ai rigori dall’Inghilterra) e non perdendo nemmeno un minuto.

