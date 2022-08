Atalanta, ecco lo scudettato Milan: già pronti per una sfida big al Gewiss Stadium

Siamo già a una sfida fra big, convinti come siamo di non attribuire all’Atalanta un improvviso declassamento. Non intendiamo infatti tornare di colpo indietro: i sei impensabili anni da alta classifica, vissuti con la gestione del Gasp, vanno decisamente blindati. E per mantenersi in gioco non c’è alternativa se non quella di inseguire risultati uno dietro l’altro sui vari campi.