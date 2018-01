Atalanta, ecco Luca Rizzo

Indosserà la maglia numero 19 Il giocatore, cresciuto nella Sampdoria, arriva dalla Spal. Nel match d’andata ha fatto goal ai nerazurri.

L’Atalanta ha ufficializzato «l’acquisizione dal Bologna a titolo temporaneo con opzione per il riscatto del calciatore Luca Rizzo. Il club nerazzurro presenta il giocatore, nato il 24 aprile 1992 a Genova, «è un centrocampista polivalente che può ricoprire più ruoli dalla metà campo in su. Cresciuto nella Sampdoria, dopo aver maturato esperienza in prestito nelle serie inferiori tra Pergocrema, Foligno, Pisa e Modena, fa rientro in blucerchiato nella stagione 2014-15 esordendo in Serie A nel match Sassuolo-Sampdoria. Il primo gol nella massima serie non tarda molto ad arrivare, perché già alla seconda presenza trova la via della rete contro la Fiorentina».

«A fine stagione passa al Bologna con cui gioca le ultime due stagioni. In estate si trasferisce in prestito alla Spal e alla sua prima partita in campionato, nei minuti di recupero, appena entrato in campo realizza la rete decisiva nel successo 3-2 sull’Udinese. La seconda rete stagionale arriva proprio a Bergamo nel match pareggiato 1-1 con l’Atalanta. Forse un segno del destino - conclude il club bergamasco -: d’ora in avanti giocherà con la maglia nerazzurra che indosserà con il numero 19».

© RIPRODUZIONE RISERVATA