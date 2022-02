Atalanta, esami per Zapata: il club teme una lesione al tendine Martedì 8 febbraio il responso sull’infortunio dell’attaccante colombiano.

L’Atalanta è tornata subito a lavoro dopo il ko interno contro il Cagliari (2-1 il risultato finale), i nerazzurri hanno iniziato a preparare la sfida contro la Fiorentina in programma giovedì 10 febbraio alle 18 al Gewiss Stadium e valevole per i quarti di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2021-2022. La squadra si è allenata nel pomeriggio di lunedì 7 febbraio al Centro sportivo Bortolotti di Zingonia ed è stata divisa in due gruppi in base al minutaggio effettuato nel match di ieri.

Duvan Zapata è stato sottoposto ad esami strumentali dopo aver giocato 14 minuti: per il colombiano si teme una lesione al tendine che potrebbe compromettere la stagione. Domani l’attaccante effettuerà nuovi esami per capire come trattare l’infortunio e se sarà necessario un intervento. Gli allenamenti - come da nota ufficiale della società - proseguiranno domani, martedì, con un’altra seduta pomeridiana, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse per preparare il match coi viola, affidato al signor Michael Fabbri della sezione arbitrale di Ravenna.

