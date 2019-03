Atalanta-Fiorentina, biglietti in vendita

per la semifinale di Coppa Italia Comincia venerdì 22 marzo la vendita dei biglietti per assistere alla partita Atalanta-Fiorentina, semifinale di Coppa Italia.

Comincia domani, venerdì 22 marzo, la vendita dei biglietti per assistere alla partita Atalanta-Fiorentina, semifinale di ritorno di Coppa Italia. La data e gli orari del match verranno comunicati più avanti dalla Lega Serie A.

I tifosi abbonati al campionato di serie A Tim 2018-2019 con abbonamento sia in modalità tradizionale (ex voucher) che digitale (caricato su Dea Card), potranno esercitare la prelazione sul proprio posto dalle 16 di venerdì 22 marzo sino alle 19 di mercoledì 10 aprile. Dalle 16 di lunedì 15 aprile la vendita dei biglietti per assistere alla partita Atalanta-Fiorentina, semifionale di ritorno di Coppa Italia 2018-2019, sarà libera. Tutte le modalità per la vendita dei biglietti sono sul sito dell’Atalanta bergamasca calcio.

