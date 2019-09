Atalanta, Gasp deluso ma realista

«Sconfitta dura da digerire, ma ci sta tutta» Il 4 a 0 è un ko che non è facile da mandare giù, ecco che cosa ha detto il mister a fine gara.

«Si tratta di un ko difficile da digerire. Spero che questa sconfitta possa darci insegnamenti importanti per stare a questi livelli. Abbiamo avuto un impatto difficile e non c’era mai successo di giocare una partita ufficiale con questa difficoltà nel gioco». Così Gian Piero Gasperini ha parlato nel post gara di Dinamo Zagabria-Atalanta 4-0, match d’esordio per la formazione bergamasca alla fase a gironi di Champions League. L’allenatore nerazzurro non ha cercato alibi dopo il match della prima giornata del girone C: «Sono stati più bravi sia nell’uscita palla che nell’intensità del gioco - ha spiegato Gasperini ai microfoni di Sky Sport - Abbiamo giocato contro una squadra che qualitativamente ha fatto meglio ed è andata più forte sotto tutti gli aspetti. Nel secondo tempo la partita è stata più equilibrata e avremmo potuto segnare uno o due gol ma la sconfitta è meritata».

«Erano più bravi a contrastare, nell’intensità e nella velocità del gioco, anche qualitativamente hanno fatto una gran partita. Nel secondo tempo c’è stato più equilibrio, abbiamo avuto grandi occasioni, ma queste partite devono insegnarti. Questo deve servirci anche per il campionato, altrimenti è inutile giocare la Champions». Così a Sky Sport, Giampiero Gasperini, allenatore dell’Atalanta.

«Stasera - dice - abbiamo trovato un avversario che ci ha fatti neri. E’ una sconfitta dura da digerire, ma ci sta tutta»

